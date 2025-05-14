Саша Стоун рассказал о горе в семье

Бывший бойфренд Вали Карнавал Саша Стоун рассказал, что в данный момент переживает трудный период.

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Блогер дал понять, что в его семье случилось горе. Александр Зарубин (настоящее имя) уточнил, что подобное переживает впервые, всеми силами держится и не даёт себе впасть в депрессию с помощью спорта.

Что именно произошло в семье, блогер не стал раскрывать. «Приходится продолжать жить, работать, улыбаться... Мы не будем кричать, говорить, вызывать жалость, мы просто дальше живём и очень много занимается спортом», — поделился Саша Стоун с изданием «7 дней».

Напомним, что после романа с Валей Карнавал, на которой Саша Стоун планировал жениться, он встречался с экс-звездой Comedy Woman Надей Сысоевой. Отношения пары продлились меньше года, и прошлым летом Саша и Надя расстались. Позже блогер откровенно рассказал о своей личной жизни после разрыва с Сысоевой.