Надежда Бабкина получила травму во время празднования 75-летия

75-летняя народная артистка получила травму за кулисами концерта в честь её юбилея. Надежда Бабкина рассказала «7 Дней», что упала перед выступлением с Александром Буйновым.

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«У стула подломилась ножка. Я рухнула, разрезала руку, кровища… И даже не перевязав рану, накинула жакет и бросилась на сцену. Но как бросилась, так и остановилась — выяснилось, что я ещё и ногу повредила», — поделилась певица.

По словам Бабкиной, раны на руке ей обработали во время антракта, и они уже зажили. А вот нога до сих пор болит — из-за этого артистка всё ещё хромает. Как бы там ни было, звезда не брала больничный и продолжает выходить на сцену — с небольшими ограничениями.

«Просто пока без прыжков во время танцев», — отметила Надежда Георгиевна.

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К слову, не так давно «производственную» травму получил 75-летний Михаил Боярский. Он упал с трёхметровой высоты в закулисье. Итог — перелом бедра. Тем не менее артист отказался от отдыха в санатории и вышел на сцену раньше, чем предписали врачи.

* Запрещён в РФ.