Почему Сергей Лемох отказался помогать дочери-алкоголичке и внучке

Песни «Кар-Мэн», «Лондон, гудбай» и «Чио-Чио-сан» в 90-е годы звучали на каждой дискотеке, да и сейчас в России остается немало почитателей таланта музыканта Сергея Лемоха. Однако репутация лидера группы «Кар-Мэн» в последние годы оказалась под угрозой из-за его равнодушия к первой семье. В 60-летие музыканта Starhit вспомнил его сложную семейную историю.

Детство и карьера артиста

Сергей Огурцов родился 14 мая 1965 года в Москве. Он не раз шутил, что мог появиться на свет в кинотеатре «Художественный» — схватки у матери начались во время сеанса и муж едва успел доставить ее в больницу. Любовь к искусству артист называл генетической.

«Один предок по материнской линии был преподавателем музыки, а другой — известный художник. Оба были связаны с семьей Шильдбах, их родственник Гутхейль — владелец нотных магазинов и издатель. Поэтому и мама, и бабушка отлично играли на фортепиано и пели», — подчеркивал он.

В юности Огурцов учился в институте торговли, параллельно подрабатывая диджеем и играя на клавишных. Кроме того, артист появлялся на страницах советского журнала «Вязание» в качестве модели — мама работала там редактором.

«В 1980-е я был еще маленький и учился. А вот карьера для меня началась только с 1990 года. Полный бардак во всем. Какое-то непрерывное косилово без разбора, а в конце еще и дефолт. Но я всегда говорю: музыкантами рождаются, а не становятся», — отмечал артист.

Однажды Огурцов попал на концерт Дмитрия Маликова и загорелся идеей сотрудничать с ним. Уже в 1989 году он вышел с ним на сцену, взяв себе в качестве псевдонима девичью фамилию матери Лемох. На ударных вместе с ними играл Богдан Титомир. Вскоре начинающих артистов заметили на бэк-вокале у Владимира Мальцева, для которого Лемох написал песню «Париж, Париж». Композиция в будущем станет одним из дебютных хитов группы «Кар-Мэн».

Первый альбом коллектив назвал «Вокруг света» — сразу три трека, «Лондон, гудбай», «Чио-Чио-сан» и «Багама-Мама», стали шлягерами. Однако уже в 1991 году Титомир решил начать сольную карьеру, из-за чего пластинку «Кармания» Лемох создавал уже для себя. Его группа гастролировала по всей России, Сергея приглашали в рекламу, предлагали писать саундтреки. С годами популярность артиста пошла на спад, но и сейчас он продолжает выступать на «Дискотеке 90-х», а параллельно ведет два разноплановых проекта: Carbonrock и Double Jazzy.

Брошенные дети

Лемох стремится не распространяться о личной жизни, из-за чего в ней остается много тайн. Известно, что первый брак артиста с Натальей Огурцовой развалился после прихода к музыканту славы. При этом супруга родила ему двух дочек. Старшей, Люде, было около 20 лет, когда отец окончательно съехал от матери к танцовщице и фигуристке Екатерине Канаевой, ставшей в итоге его второй женой.

«Сколько думаю о своем детстве, всегда помню эту фразу отца: "Денег нет". Если и давал, то рублей 50, не больше. Подружки в школе смеялись даже, мол, такой знаменитый папа, а в столовке купить себе еды нормально не можешь. Потом вроде вскрылось, что он все откладывал себе на дом. Нас бабушки воспитывали, честно говоря. Меня мамина, сестру — папина, пока не умерла. Мы в разных школах учились и почти не виделись», — рассказывала Людмила.

Наталья Огурцова умерла в 2014 году, из-за чего жизнь Людмилы стала еще хуже. На фоне раздела наследства она поругалась с сестрой Алисой и осталась почти ни с чем. Женщина объясняла, что ей должна была отойти квартира матери — у Алисы на тот момент уже было жилье, купленное на деньги от отца. Однако в результате сестра заявила на нее права и получила недвижимость в свое владение.

Женщина не раз заявляла, что отец ей никогда не помогал, однако у Лемоха свое видение ситуации. Несколько лет назад он рассказывал, что следил за жизнью детей, называя наследниц творческими людьми, при этом отмечал, что изредка дает им средства.

«Периодически, конечно, помогаю. Но намного меньше, чем раньше было. Сейчас именно самый главный период — не надо пичкать детей своей помощью. Пусть человек себя почувствует самостоятельным. Конечно, они живут отдельно. У них свои квартиры», — говорил Сергей.

Кроме того, в том интервью Лемох говорил, что обожает своих внучек. При этом Людмила заявляла, что ребенка Алисы музыкант впервые увидел лишь в трехлетнем возрасте, а ее дочку ни разу не держал на руках.

Алкоголизм старшей дочери

После смерти матери Людмила сильно сдала. Она лишилась работы и пристрастилась к алкоголю. История о тяжелых условиях жизни ее маленькой дочери Марины стала резонансной. В 2019 году стало известно, что женщина лечится от алкоголизма в реабилитационном центре, а ее 80-летняя бабушка Талина Ивановна присматривает за дочкой в своем старом деревенском доме без водопровода.

«Я бы не хотела, чтоб Люда приезжала: здесь все ее друзья-алкоголики. Они у меня все время в прихожей сидели и пили. Просила Сергея отправить ее лечиться, но он велел не звонить», — делилась прабабушка ребенка.

О Лемохе Талина Ивановна отзывается плохо: до звездной карьеры он жил за счет пенсионерки. Также она осуждала его за измену дочери Наталье еще в браке, а однажды конфликт между ними дошел и до драки. Пожилая женщина сняла побои, однако ничего с этим не сделала.

При этом Талина Ивановна просила зятя хотя бы на время приютить Марину. Музыкант ответил, что готов забрать девочку, только если Людмила откажется от родительских прав, а в итоге вовсе перестал выходить на связь.

Реабилитация не сразу спасла Людмилу от пагубной привычки. Вернувшись к дочери спустя несколько месяцев лечения, женщина опять начала пить. В отчаянии Талина Ивановна отдала шестилетнюю Марину в центр «Согласие». В 2020 году она забрала ребенка, ну а в 2023 году соседи рассказывали, что Людмила в конечном счете бросила ребенка.

Многие критиковали Лемоха за такое отношение к первой семье. Сам артист при этом неоднократно говорил, что поддерживает отношения с дочерями. Во втором браке от Екатерины детей у них так и нет. Музыкант предпочитает общаться с прессой исключительно о творческих планах, не затрагивая личную жизнь.