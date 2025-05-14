«Они смотрят - и им страшно»: Сабина Пантус рассказала о борьбе с раком

Телеведущая Сабина Пантус рассказала, что в ходе борьбы с раком горла третьей стадии столкнулась с негативными высказываниями в свой адрес, когда показывала в соцсетях, как выглядит после химиотерапии. Ее слова приводит «СтарХит».

43-летняя Сабина Пантус отметила, что никогда не забудет день, когда получила результаты анализов и осознала, что у нее рак. Это стало для нее настоящим «шоком и растерянностью». Однако она не сдалась, была решительно настроена на лечение и ей удалось выйти в состояние ремиссии «за каких-то пять месяцев».

«Это отличный результат, учитывая, что случай был не самый простой. Но все шло очень оперативно, и благодаря моей настойчивости, и большому профессионализму врачей, нам удалось многое. (…) Мы делали операции почти подряд — две в течение трех недель. Первая, потом через 2,5 недели — вторая. И буквально через пару недель после нее я уже пришла и сказала: «Давайте химию, давайте успеем до Нового года две сделать!» - рассказала она.

При этом телеведущая в своей борьбе за жизнь и здоровье столкнулась с массой негатива в свой адрес и «основной хейт» был по поводу ее внешнего вида после химиотерапии и требований прекратить «показывать эту лысину».

«Я поняла, что моя лысина - отражение их эмоций. Это их страхи, их тревоги. Они смотрят - и им страшно. Им не хочется видеть больных, не хочется видеть последствия лечения, потому что это напоминает: никто не застрахован», - констатировала телезвезда, подчеркнув, что не собирается обижаться на таких людей.

Ранее журналист и телеведущий Отар Кушанашвили признался, что о многом пожалел во время борьбы с раком, в том числе и о ссорах с людьми и недостаточном внимании к членам семьи. Шоумен рассказал, что часто думал о том, что «брата недолюбил, маму и папу недолюбил» и с детьми «поласковее надо было быть».