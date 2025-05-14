Дина Саева подробно объяснила, зачем хочет себя клонировать

Дина Саева хочет клонировать себя и надеется, что лет через 20 такая опция станет общедоступной.

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Об том блогер рассказала журналу Marie Claire, который побеседовал со звёздами разных поколений о будущем.

«Если бы у меня была возможность придумать сверхспособность к 2050 году, я бы предпочла вариант клонировать себя», — поделилась Дина.

Она считает, что благодаря клонированию можно будет жить максимально полноценно и ничем не жертвовать.

«Было бы здорово одновременно присутствовать на концерте любимой группы, проводить время с семьей и друзьями, уделять внимание своей собачке, читать книги и при этом находить возможность для отдыха. Это дало бы возможность полноценно наслаждаться жизнью, не жертвуя важными моментами ради других. Каждый клон мог бы заниматься своим делом, и в итоге мы бы делились впечатлениями, создавая ещё больше воспоминаний», — пофантазировала Дина Саева.

Ну а мы уверены, что фанаты Дины были бы в диком в восторге: много — лучше, чем одна!

Также свои прогнозы о том, как будет жить поколение бета (люди, рождённые с 1 января 2025 года), в разговоре с глянцем озвучили комик Азамат Мусагалиев, модель Илария Назарова, теннисистка Мирра Андреева и актриса Лиза Моряк. У последней, к слову, на днях родилась дочь поколения бета, которую назвали Шарлиз. Кстати, Лиза считает, что когда её младшей будет 20 лет, актёрская профессия кардинально изменится.

«Например, актёры перестанут ездить на съёмки, они будут продавать права на ИИ-копии своих лиц, мимики и голоса. А вот раздавать реплики персонажам, расставлять их внутри кадра и придумывать мизансцены будет уже искусственный интеллект», — предположила исполнительница главной роли в фильме «Онегин» Лиза Моряк.

Ранее Дина Саева рассказала о том, как похудела до 49 килограммов.