Треки Паши Техника могут удалить со всех стриминговых площадок

Треки рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) могут удалить со всех стриминговых площадок. Как сообщает Telegram-канал Mash, Роскомнадзор уже добавил три композиции в реестр запрещенной информации.

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По информации канала, изучать творчество Техника начало управление РКН по Воронежской области. Канал отмечает, что в добавленных в реестр треках есть упоминание употребления наркотических средств и прочей запрещенной информации.

При этом обращение в РКН направили еще до смерти музыканта. Председатель совета отцов России Андрей Згонников обратился почти во все ведомства с просьбой отменить выступления артиста, проверить его творчество и заблокировать, а также привлечь к уголовной ответственности при наличии оснований. Совсем недавно ему пришел ответ, что работа по запросу началась.

Напомним, что Паша Техник в конце марта был госпитализирован в Таиланде и находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии. 5 апреля музыкант скончался. Тайские врачи заключили, что рэпер умер от легочной инфекции.