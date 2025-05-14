Бабкина призналась, что не хотела петь с Бузовой

Певица Надежда Бабкина впервые прокомментировала приглашение поющей телеведущей Ольги Бузовой на свой юбилей.

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75-летняя артистка призналась, что сомневалась, но ее уговорил помощник Сергей Рябов.

«Я поначалу засомневалась: справится ли Оля? А потом решила — почему нет?» - разоткровенничалась Бабкина в беседе с «7Дней.ru».

Она отметила, что Бузова вышла на сцену в элегантном платье без оголенных участков тела и вела себя очень достойно.

«Она ответственно подошла к делу, а за кулисами тряслась от волнения как осиновый лист»,- заверила Надежда Георгиевна.

Она не стала скрывать, что инициатором дуэта с Бузовой также стал Рябов. Он убедил артистку спеть с Ольгой ее хит Made in Russia. При этом Бабкина отметила, что долго сопротивлялась и категорически не хотела петь с Бузовой, но потом сдалась и не пожалела. Дуэт завирусился в Сети, что сильно порадовало Бабкину.

Ранее основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил об уважении к Бузовой. Рок-музыкант похвалил поющую телеведущую за упорство и трудолюбие и отметил ее личные «бойцовские качества».