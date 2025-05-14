Наталья Штурм показала редкое фото с дочерью и внуками

Наталья Штурм является матерью двоих детей. Дочь Елену певица родила в браке с Сергеем Деевым, а сына Арсения — от Игоря Павлова. Отношения с наследником у артистки не сложились — молодой человек не общается с матерью. А вот с Еленой у Натальи все прекрасно, что понятно по соцсетям исполнительницы.

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Накануне Штурм опубликовала милые семейные снимки с дочерью и двумя внуками. Артистка предстала в красном вечернем платье, а ее наследница — в наряде с абстрактными узорами. Старший внук Даниэль очаровательно улыбался в камеру, а младший показывал рокерскую «козу».

«Мы с дочкой Леной. Похожи?», — спросила Наталья у подписчиков.

Фанаты отметили, что сходство певицы с ее наследницей просто поразительное.

«Как же вы похожи! С ума сойти!», «Мальчики оба чудесные, но старший — моя любовь. С дочкой как сестренки», «Какие красивые, дочка у вас огонь», «Красотки, дочка копия мамы», — прокомментировали снимок фолловеры знаменитости.

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Елена родила сыновей от разных мужчин. Отец ее первенца оказался проблемным человеком — выяснилось, что у него за плечами проблемы с законом и тюремный срок. После расставания с дочерью Штурм мужчина отказался платить алименты. Что касается отца второго ребенка Елены, то она не афиширует его личность.