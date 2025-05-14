Собчак прокомментировала скандал вокруг Авербуха

Телеведущая Ксения Собчак поддержала фигуриста Илью Авербуха, которого раскритиковали за высказывание о его жене Елизавете Арзамасовой. Журналистка выложила пост в своем Telegram-канале.

Илья Авербух в интервью Ксении Собчак рассказал, что познакомился с Елизаветой Арзамасовой, когда ей было 15 лет. Фигурист не согласился, что встретил супругу «ребенком». Спортсмен заявил, что уже тогда относился к актрисе как к «женщине, у которой все было». Некоторые интернет-пользователи были шокированы словами Авербуха и обвинили его в сексуализации подростков. Ксения Собчак встала на защиту фигуриста и уличила критиков в лицемерии.

«Друзья, а что за лицемерие и «кипиш вокруг ничего»? У нас что, все в стране в 18 половую жизнь начинают? Ну вот честно давайте друг другу скажем?», — написала журналистка.

Продюсер ледовых шоу старше Арзамасовой на 22 года. Пара скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года влюбленные публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант», а через три месяца поженились.

8 августа Арзамасова родила дочь от Авербуха. Супруги назвали девочку Лией. Арзамасова выписалась из больницы только 14 августа, отметив, что за эти дни смогла спокойно прийти в себя. У пары также есть общий трехлетний сын Лев.

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Спортсмен также воспитывает сына от фигуристки Ирины Лобачевой. Молодой человек с 13 лет жил со знаменитым отцом, но в 2022 году съехал от него в отдельную квартиру.