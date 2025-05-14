Макаревичу* присвоили в Израиле докторскую степень за пользу человечеству

Основатель рок-группы «Машина времени» Алексей Макаревич* в среду, 14 мая, на своей странице в социальной сети Instagram** сообщил о том, что ему присудили почетную докторскую степень «за пользу человечеству» в Университете имени Бен-Гуриона в Израиле.

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— Удостоился звания почетного доктора. Вот так бывает, — написал Макаревич*.

Музыкант также высказался о нежелании делать финансовые пожертвования в пользу Вооруженных сил Украины, связав это с заботой о близких на родине, которые могут пострадать от ударов украинской армии.

Кроме того, Макаревич* охарактеризовал жизнь в Израиле как непростую. Он рассказал, что не понимает некоторых соотечественников, которые, переехав в эту страну, продолжают «жить в своем колпаке», следят за российским телевидением и скучают по родине.

Лидер «Машина времени» среди прочего пообещал, что после окончания конфликта на Украине выйдет на сцену в Киеве. При этом, по его словам, перед россиянами он выступать не хочет. Кроме того, Макаревич* анонсировал возрождение популярной кулинарной передачи «Смак».

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.

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