Катя Лель рассказала о даре исцеления

Российская певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) рассказала, что обладает даром исцеления и помогает людям. В своих способностях она призналась сайту «Страсти».

По словам исполнительницы, дар исцеления у нее появился после встречи с представителями другой цивилизации. Он забирает много сил, однако Лель старается оказать посильную помощь всем, кто обращается к ней. При этом не имеет значения, знакомый это человек или нет.

«Даже если это у меня забирает много времени и сил, моя совесть у меня спрашивает: "Ты боишься этого или сомневаешься в себе? Ты не хочешь помочь человеку, чья жизнь в твоих руках?" (...) Поэтому я стараюсь слышать себя, договариваться с собой, с теми силами, которые есть надо мной, силами света, и быть полезной во благо людям», — высказалась Лель.

При этом свои способности Лель может применять и к себе. Певица призналась, что благодарна за возможность помогать людям.

Ранее Лель призвала не бояться неопознанных летающих объектов (НЛО).