Пригожин объяснил внезапное появление России на «Евровидении»

Демонстрация выступления "Бурановских бабушек" на Евровидении-2025 не является намеком на возвращении России на конкурс. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее стало известно, что во время проведения одного из полуфиналов конкурса Евровидение-2025, который в этом году проходит в Швейцарии, показали отрывок из выступления России в 2012 году. Тогда страну на смотре представляли "Бурановские бабушки". Отрывок показали в контексте рекордов Евровидения, и удмуртский коллектив стал самым возрастным - суммарный возраст всех участников на момент выступления составил 403 года.

"То, что там показали "Бурановских бабушек" - это никакие не намеки. Просто им было удобно показать Россию в виде "Бурановских бабушек", - пояснил продюсер.

Пригожин отметил, что Евровидение создавалось как конкурс песни, не связанный с политикой. Именно по этой причине, по мнению собеседника агентства, конкурс себя исчерпал.

"Для меня этот конкурс, как музыкальный инструмент, себя изжил уже давно. Потому что он изначально затевался как конкурс песни, и столько лет Россия не принимала в нем участие", - подчеркнул он.

Появление «Бурановских бабушек» стало причиной скандала на «Евровидении 2025»

Говоря о негативной реакции некоторых пользователей в Интернете на демонстрацию номера "Бурановских бабушек", Пригожин сказал, что выступает против каких-либо националистических оскорблений.