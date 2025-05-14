Рэпер Джиган рассказал о своем первом сексе

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) рассказал, каким был его первый секс. Подробностями личной жизни он поделился в новом шоу «Джиганина», выпуск которого опубликовали на площадке «VK Видео».

Во время общения с гостями передачи Джиган рассказал, что все произошло в его день рождения в родной для него Одессе.

«Пацаны такие: вот, подарок будет. И мне привели девочку-цыганку красивую», — рассказал музыкант, отметив, что первый сексуальный опыт он получил в сарае.

Напомним, что сейчас Джиган женат на блогере Оксане Самойловой. У пары пять детей — три дочери и сын. Недавно рэпер признавался, что они хотят завести пятого ребенка, однако музыкант хочет еще одну девочку — по мнению артиста, среди мальчиков неизбежно возникнет конкуренция.