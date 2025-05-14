Мать искалеченной в Дубае модели Ковальчук рассказала о ее состоянии

Украинская модель Мария Ковальчук сейчас проходит реабилитацию.

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Об этом во вторник, 13 мая, рассказала ее мать Анна.

— Больше ничего сказать не могу, — цитирует маму пострадавшей aif.ru.

Ранее в Сети распространялась информация о том, что 9 марта Ковальчук присутствовала на вечеринке с двумя мужчинами, которые заявили, что они представители модельного бизнеса. На следующий день девушка сообщила родителям, что останется у них переночевать, но только на одну ночь, поскольку через два дня она должна была отправиться в Таиланд.

Утром Ковальчук снова связалась с матерью. По сообщениям источников, девушка говорила растерянно и сообщила о своем решении остаться в ОАЭ ради новых знакомых. После этого связь с девушкой пропала на восемь дней. Согласно данным СМИ, ее обнаружили на обочине дороги в критическом состоянии. Ковальчук провели несколько операций, но она остается в неподвижном состоянии. Родственники опасаются, что девушка могла стать жертвой сексуального рабства и насилия.

Тем временем Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство по делу 20-летней Ковальчук. В настоящее время проводится досудебное расследование, однако подробности дела не раскрываются.