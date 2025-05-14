Кожевникова прокомментировала скандал, вызванный словами Авербуха об Арзамасовой

Мария Кожевникова попыталась пролить свет на ситуацию с Ильей Авербухом и Лизой Арзамасовой. Напомним, совсем недавно фигурист и наставник дал большое интервью Ксении Собчак, в котором позволил себе скабрезное высказывание в адрес жены. Илья отметил, что на момент их знакомства 15-летняя актриса была «женщиной, у которой уже все было». По всей видимости, он имел в виду ее сформировавшуюся фигуру.

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Скользкие слова Авербуха спровоцировали потоки гнева в Сети. Илью обвинили в сексуализации ребенка, которым Лиза являлась в 15 лет. В ситуацию вмешалась звезда «Универа» Кожевникова. Она опубликовала пост в личном блоге, в котором заступилась за спортсмена.

«Хочу рассказать, что мы все были на виду друг у друга, тренировались вместе почти каждый день, и никаких отношений у Лизы не было!» — поделилась Мария.

При этом звезда «Универа» не отрицает, что на проекте «бывало всякое», а именно слезы и ссоры между участниками. Но, по словам актрисы, к Арзамасовой все относились как к ребенку.

«Давайте порадуемся за красивую, счастливую и крепкую семью», — призвала Кожевникова.

Авербух женился на Арзамасовой в декабре 2020 года. В 2021-ом в семье появился сын Лев, а в 2024-ом — дочь Лия. Разница в возрасте между супругами более чем солидная — 22 года.