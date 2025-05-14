Любовь Толкалина заинтриговала фанатов романтичным фото с Башаровым

Любовь Толкалина вызвала подозрения в романтических отношениях со скандальным коллегой. В личном блоге бывшая невестка Андрея Кончаловского разместила совместный снимок с Маратом Башаровым, заинтриговавший фолловеров.

На черно-белом фото Любовь предстала с актером, который прижимался к ней почти вплотную. Также Толкалина продемонстрировала очаровательный букет цветов, видимо, подаренный Башаровым. Знаменитость не сопроводила фото никакими надписями, оставив флер загадочности.

Сейчас Любовь и Марат снимаются вместе в одном сериале — актеры играют супругов. Примечательно, что Толкалина и Башаров уже исполняли семейную пару ранее. В 2007 году с их участием вышла лента Егора Кончаловского (на тот момент фактического супруга Любови) «Консервы», где актеры сыграли мужа и жену.

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Пока неизвестно, во что выльется уже второй экранный брак знаменитостей и будет ли продолжение вообще. Но их совместный кадр определенно взбудоражил фанатов Толкалиной.