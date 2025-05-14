Российский телеведущий Виктор Головин умер в 48 лет из-за оторвавшегося тромба
Причиной смерти российского телеведущего и театрального актера Виктор Головина, предварительно, стал оторвавшийся тромб.
Об этом сообщает ТРК "Братск", с которой сотрудничал артист.
Головина не стало в ночь на 14 мая, ему было 48 лет.
Виктор Головин окончил Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств, с 2004 года работал в Драматическом театре Братска, на ТРК "Братск" был автором и ведущим нескольких проектов.
На сцене театра Головин сыграл в десятках спектаклей: "Алые паруса", "Последний срок", "Царь - рыба", "Вдовий пароход", "Когда весна придет…" В постановке "Остров сокровищ" играл Сильвера.