Мать покалеченной в Дубае модели Ковальчук рассказала о ее состоянии

Мать искалеченной в Дубае украинской модели Марии Ковальчук Анна рассказала о ее состоянии. На эту тему она высказалась в разговоре с aif.ru.

По словам женщины, на данный момент пострадавшая манекенщица проходит реабилитацию. «Больше ничего сказать не могу», — подчеркнула собеседница издания и добавила, что лечение девушки будет проходить еще долгое время.

Других подробностей о состоянии дочери Анна Ковальчук не раскрыла.

В марте было высказано предположение, что Ковальчук могла быть участницей «Порто-Пати» — VIP-вечеринки с извращениями и насилием. Близкие пропавшей считают, что ее могли специально заманить на «тусовку», за участие в подобном мероприятии она могла заработать «десятки тысяч долларов».