Сторож на кладбище, поздняя любовь, ранняя смерть. Жизнь Игоря Савочкина

Актер Игорь Савочкин не собирался становиться артистом, но оказавшись в театральной студии не смог мыслить свою жизнь без сцены. За свою недолгую жизнь он успел сыграть десятки запоминающихся ролей и обзавестись крепким браком, однако рак привел к ранней смерти. 14 мая артисту могло бы исполниться 62 года — Starhit рассказал его биографию в честь этой даты.

Детство и первая попытка покорить Москву

Игорь родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области. Его мать была учительницей, а отец — главным редактором газеты «Труд». Мальчик не был примерным сыном интеллигентов: в детстве хулиганил и стоял на учете в детской комнате милиции. Савочкин признавался впоследствии, что половина его друзей в результате угодили в тюрьму.

После школы будущий актер окончил сельскохозяйственный институт и полтора года работал инженером. Изменить судьбу позволил случай — однажды друг позвал его в театральную студию отца. Там было много девушек, однако не хватало парней.

«Ну, я и согласился — малинник же! Вот так и стал артистом», — отмечал Савочкин.

Впоследствии Игорь окончил театральный факультет Саратовской консерватории и переехал в Москву. Там выпускник начал выступать в театре «На досках». Однако поселиться ему пришлось в Переделкино, а в 90-е актер ощутил кризис в индустрии. Артист не брезговал любой работой и быстро менял профессии: продавец в валютном магазине, таксист, сторож на кладбище.

«Помню, во время очередного ночного дежурства на погосте сижу себе, читаю. Вдруг послышался чей-то пронзительный крик и лай сторожевых собак (мне помогала целая свора, которую в темное время спускал с цепей). Я немедленно выбежал. Смотрю: на дереве мужик сидит, а псы вокруг прыгают, пытаются достать бедолагу. "Зачем ты сюда полез?" — кричу незваному гостю. "Хотел пройти домой короткой дорогой", — отвечает. Хорошо, я вовремя среагировал», — рассказывал Игорь.

Одно время ходили слухи об алкоголизме у артиста, однако с пристрастием к спиртному он завязал еще во время студенчества. Однажды Игорь позволил себе слабость и опоздал на важный спектакль, за что его чуть не отчислили. После этого Савочкин полностью отказался от выпивки.

Улучшилась жизнь Савочкина после встречи с патриархом Алексием II. После его благословления актер сперва вернулся в Саратов, где устроился на радио, а после снова вернулся в Москву. Новая попытка закрепиться в столице оказалась удачной.

Новая поездка в Москву

Возвращение домой позволило Игорю познакомиться с режиссером Тимуром Бекмамбетовым. Сперва артист устроился в «Базелевс» и стал сниматься в рекламных роликах режиссера, а затем перешел в большое кино: «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Черная молния», новая «Ирония судьбы», «Елки-3». Актер стал востребованным и с удовольствием играл в кино военнослужащих, бандитов, полицейских. Особенно тепло Савочкин отзывался о роли Толяна из сериала «Громовы».

«Мне ближе интересные роли, а кто по профессии или роду деятельности персонаж, не имеет значения. Половина моих друзей имели отношение к криминалу, поэтому образ Толяна мне понятен, и в нем есть светлая сторона», — рассказывал актер.

Талант Игоря раскрывался в умении запоминаться зрителю в любом образе. Кроме того, Савочкин успел поработать ведущим на Первом канале в передаче «Теории заговора» — после этой работы его стали узнавать на улице. Артист мелькал в самых резонансных проектах: «Бык», «Эпидемия», «Колл-центр», «Казнь». Часть работ вышла уже после смерти актера — в 2022-м свет увидели «Многоэтажка», «Дикая» и «Янычар» с участием артиста.

Любовь до гроба

Актер признавался, что в первый раз влюбился в 11 лет — объектом воздыхания стала учительница французского языка. В 14 лет юноша ухаживал за одноклассницей, а после стал покорять сердца, будучи профессиональным фехтовальщиком — этот предмет он даже преподавал в театральном училище. Со своей женой Екатериной Маркулиной Савочкин познакомился на съемках картины «Наши 90-е». С тех пор они больше не растлевались.

«Она работала там в административной группе. Сейчас — исполнительный продюсер у Андрея Звягинцева. Я влюбился в нее с первого взгляда, даже не думал, что подобное может случиться со мной. Ведь далеко не 16 было, а 36, а Екатерина — на шесть лет моложе. До сих пор безумно влюблен в жену!» — рассказывал артист в 2013 году.

Супруги собирались стать родителями, однако завести ребенка им не удалось. Однако это не отдалило Саовчкина и Маркулину друг от друга — актер продолжал говорить, что благодарен судьбе за встречу с женой.

В ноябре 2021 года СМИ сообщили о госпитализации Савочкина. Сам он успокаивал — просто заболела спина. В ходе обследования врачи обнаружили у звезды онкологическое заболевание в поздней стадии, уже неоперабельное. Домой артист уже не вернулся — 17 ноября Игорь умер от печеночной декомпрессии. На момент смерти ему было всего 58 лет.