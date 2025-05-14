Агутин пожаловался, что ему не расписывают подъезд фанатки

Певец Леонид Агутин признался на YouTube-шоу «Вопрос ребром», что в обиде из-за того, что ему не расписывают подъезд фанатки в Москве.

© Газета.Ru

«Мне, с одной стороны, не хотелось этой заморочки, а с другой было как-то обидно. У других звезд расписывают, а у меня нет», — поделился исполнитель.

Агутин отметил, что его поклонницы ведут себя сдержанно только в Москве, а на гастролях, уверил он, было много различных случаев.

«На гастролях девчата бесчинствовали серьезно, всякое бывало. Все, что в фильмах показывают», — признался артист.

В ноябре 2024 года Агутин с иронией ответил на вопрос журналиста, который поинтересовался у артиста, предлагали ли ему фанатки деньги за проведенную с ним ночь. Он заявил: «Со мной? Конечно, кто ж без денег будет?»

Затем Агутин признался уже серьезно, что ему не поступали такие предложения от поклонниц. Он усомнился, что подобное предлагали какому-либо другому артисту. Агутин подытожил свои слова фразой: «А так можно было?»

Певец Леонид Агутин женат на артистке Анжелике Варум. Их роман начался в 1990-х, а в 1999 году у пары родилась дочь Лиза-Мария. Через год после рождения ребенка знаменитости поженились.