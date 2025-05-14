Бывшая жена Паши Техника заговорила о сговоре после кончины рэпера

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (Карина Мельничук — настоящее имя) заявила в Telegram-канале, что в кончине рэпера виноваты третьи лица.

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«Все были в курсе, все об этом молчат. Все капельники уехали с острова моментально. Почему все в сговоре? Потому что все всё знали», — заявила блогерша.

Карицкая заявила, что Технику вкололи адреналин перед выездом в госпиталь, чтобы он пришел в себя и дошел до пункта назначения. Экс-супруга рэпера опубликовала переписку с врачом, который пытался спасти артиста. По его словам, медики, которые не имеют лицензии, использовали лекарства, которые нельзя было давать музыканту в его состоянии.

Как утверждает врач, Технику «капали 3 дня» неправильные препараты, вместо того чтобы отправить его в госпиталь. Когда артисту стало плохо, неизвестные дали ему адреналин, чтобы привести в чувства.

Карицкая заявила, что знает причастных к кончине.