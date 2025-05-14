Ким Кардашьян простила обвиняемых в краже ее драгоценностей на 10 миллионов долларов

Ким Кардашьян простила мужчин, которые в далёком 2016-м украли у неё драгоценности на сумму 10 миллионов долларов, а во время ограбления держали связанной по дулом пистолета в номере парижского отеля. Об этом сообщает RadarOnline.

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На днях состоялся суд над «бандой пенсионеров» (всем мужчинам на момент ограбления было больше 60 лет), где Ким призналась, что в тот момент она действительно думала, что умрёт или что её изнасилуют. Показания были очень эмоциональными.

«Я думала о своей сестре, думала, что она придёт и увидит, как меня застрелят, и это воспоминание останется в ней навсегда», — вспомнила она.

Следом Кимберли зачитали письмо одного из обвиняемых, 69-летнего Аорама Айта Хедача, в котором он извинялся перед знаменитостью.

«Я, честно говоря, очень расстроена. Я, конечно, ценю это письмо, я прощаю вас. Но это не меняет чувств, травмы и того факта, что моя жизнь изменилась навсегда, но я ценю это письмо, спасибо», — так прокомментировала его Ким.

Она вспомнила, как всё происходило: мужчины переоделись в полицейских, ворвались в номер, схватили её, бросили на кровать и связали. При этом Кардашьян подчеркнула: никто из них её не бил.

Происшествие оказало колоссальное влияние на селебрити: с тех пор она плохо спит и усилила охрану дома. Чтобы чувствовать себя в безопасности, ей нужно до шести охранников рядом.