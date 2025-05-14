Юрий Лоза снова раскритиковал Клаву Коку и запретил ей петь его песни
Автор нетленного хита «Плот» Юрий Лоза обрушился на певицу Клаву Коку.
По мнению артиста, огромная популярность его молодой коллеги абсолютно незаслуженна.
«Я умею петь, а она нет. Как мы будем с ней работать? Не хочу я петь с ней, не хочу давать ей песен. Человек, который не умеет петь, ничего из себя не представляет», — цитирует Лозу телеграм-канал StarHit.
Юрий заявил, что не будет выступать с Клавой на одной сцене.
«Я 55 лет на сцене, я заслужил право стоять на ней. Что сделала она? Ручками махала?», — сказал музыкант.
Кроме того, Лоза категорически против того, чтобы Клава исполняла его хиты.
«Она не будет петь песню „Плот“ просто по одной простой причине: я ей не дам», — отрезал певец.
Юрий не в первый раз унижает творчество Коки. Несколько месяцев назад он заявил, что ее песни можно слушать только в запое.
Пользователи Сети заступились за Клаву и обругали вечно недовольного Лозу.
«Почему именно до нее докопался?», «Он до всех докапывается — и до Моцарта, и до Гагарина, и до Лед Зеппелин», «Лоза — ворчун, зануда и ханжа», «И это говорит высокоморальный Юрий Лоза, который написал „Песенку проститутки“», — написали интернет-комментаторы.