Юрий Лоза снова раскритиковал Клаву Коку и запретил ей петь его песни

Автор нетленного хита «Плот» Юрий Лоза обрушился на певицу Клаву Коку.

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По мнению артиста, огромная популярность его молодой коллеги абсолютно незаслуженна.

«Я умею петь, а она нет. Как мы будем с ней работать? Не хочу я петь с ней, не хочу давать ей песен. Человек, который не умеет петь, ничего из себя не представляет», — цитирует Лозу телеграм-канал StarHit.

Юрий заявил, что не будет выступать с Клавой на одной сцене.

«Я 55 лет на сцене, я заслужил право стоять на ней. Что сделала она? Ручками махала?», — сказал музыкант.

Кроме того, Лоза категорически против того, чтобы Клава исполняла его хиты.

«Она не будет петь песню „Плот“ просто по одной простой причине: я ей не дам», — отрезал певец.

Юрий не в первый раз унижает творчество Коки. Несколько месяцев назад он заявил, что ее песни можно слушать только в запое.

Пользователи Сети заступились за Клаву и обругали вечно недовольного Лозу.