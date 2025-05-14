Директор участника Евровидения от Эстонии продолжает зарабатывать в России

Музыкальный продюсер Алина Пязок, уехавшая из России в США, продолжает зарабатывать на Родине. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

Сейчас Пязок живет в Лос-Анджелесе. Она работает директором эстонского певца Томми Кэша (Томас Тамеметс), который выступил на «Евровидении» в швейцарском Базеле с вирусной песней Espresso Macchiato. Кроме того, она является директором коллектива Little Big и другом его лидера Ильи Прусикина* (признан Минюстом иностранным агентом).

По информации канала, в апреле Прусикин* переоформил товарный знак Little Big на Пязок, чтобы через нее без проблем получать российские отчисления с песен. Недавно, после трех лет молчания, группа выпустила новый трек на российских платформах.

Напомним, что участники Little Big переехали в США, публично осудив российскую спецоперацию. После этого они жаловались на безденежье — группа лишилась возможности гастролировать.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.