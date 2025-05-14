Екатерина Климова высказалась об одиночестве

Екатерина Климова ответила на вопросы подписчиков в соцсетях. В частности, актриса ответила на вопрос об одиночестве. Как оказалось, что из-за сильно занятости, Екатерина просто некогда почувствовать себя одинокой. Наоборот, те редкие моменты отдыха от работы актриса предпочитает проводить наедине с собой.

© Super.ru

«Бывает ли мне грустно и одиноко? Мне бывает грустно. Бывает, что я злюсь, раздражаюсь, сержусь, устаю — всё бывает, я обыкновенный человек. Но, честно говоря, мне не бывает практически одиноко. У меня сильный дефицит времени, возможности побыть одной, со своими мыслями, я устаю от большого количества людей, даже если это моя любимая семья или коллеги по работе», — рассказала Екатерина Климова в личном Telegram-канале. «Так что для меня слово одиночество означает кайф. Мне не бывает скучно или невыносимо с самой с собой, мне не хочется никуда бежать, мне наоборот всё время хочется всем сказать «я в домике», — добавила актриса.

Ранее 47-летняя Екатерина Климова восхитила публику физической формой, а также рассказала, в каких она сейчас отношениях с бывшим мужем Игорем Петренко.