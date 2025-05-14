Россия появилась на «Евровидении», несмотря на запрет участвовать в конкурсе. Как сообщает Telegram-канал Shot, на экранах полуфинала музыкального конкурса показали старое выступление «Бурановских бабушек», которые представляли страну в 2012 году с песней Party for everybody.

После завершения зрительского голосования ведущие рассказывали о различных рекордах из истории «Евровидения». Они вспомнили «Бурановских бабушек» как коллектив с наибольшим суммарным возрастом участников — 403 года.

Произошедшее возмутило украинцев. Причем негодование связано не только с «появлением» российской группы в швейцарском Базеле, но и с высказыванием ведущих. Со сцены прозвучала фраза, что именно Швейцария когда-то предложила формат данного конкурса и «Евровидение» должно быть неполитичным и строго нейтральным.

Украина вышла в финал Евровидения-2025

Напомним, что Россию отстранили от «Евровидения» после начала спецоперации на Украине. Позднее ее исключили из Европейского вещательного союза, что сделало невозможным дальнейшее участие и трансляцию конкурсов.