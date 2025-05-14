«Было всякое»: Агутин рассказал, есть ли у него молодая любовница

Артист Леонид Агутин словами «было всякое» ответил на вопрос о том, появилась ли у него молодая любовница. Об этом он сказал в новом выпуске YouTube-шоу «Вопрос ребром».

Один из гостей спросил у артиста, как он переживает разлуку с Анжеликой Варум, которая сейчас живет с дочерью в Соединенных Штатах. В частности, его интересовало, не обзавелся ли Агутин любовницей.

«Я скажу вам так. Мы с женой живем 27 лет. За это время было всякое. Но мы умудрились сохранить любовь, уважение и нежность в наших отношениях. И я ими очень дорожу», — пространно ответил музыкант.

Напомним, что Агутин признавался в изменах. В 2011 году на конкурсе «Новая волна» в Юрмале его заметили целующимся с девушкой. Инцидент произошел на глазах у публики, из-за чего скрыть его было невозможно. Музыкант позднее признавался, что был пьян, а потому не отдавал отчет своим действиям. Происшествие чуть не стало причиной развода с Варум, однако исполнительница в конечном счете простила мужа.