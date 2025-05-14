Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук рассекретила роман с популярным блогером

Слухи о романе экс-солистки группы SEREBRO Кати Кищук с блогером Satyr (он же Илья Шабельников) появились ещё в прошлом месяце. Знаменитостей виделb вместе на концерте, а сам Сатир, сидя в свитшоте с изображением певицы, намекал, что его сердце занято.

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Публика быстро поняла, в чём тут дело. Дело оставалось за малым. И накануне Катя и Илья наконец подтвердили отношения милой фотографией в запрещённой соцсети.

К слову, у обоих за спиной есть опыт серьёзных отношений. Катя воспитывает сына от американского рэпера Slowthai, а Сатир — дочь от Марии Саранцевой, с которой был в браке несколько лет.