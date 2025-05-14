Мать основателя «Ласкового мая» подала иск против вдовы Шатунова

Мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова, Валентина, подала в суд на вдову Юрия Шатунова с требованием признать завещание недействительным. Об этом говорится в судебных документах.

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Подробности иска не раскрываются. Известно лишь, что ранее суд изменил территориальную подсудность дела, с чем Кузнецова не согласилась и обжаловала решение. Однако ее жалоба была отклонена.

Согласно информации пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, дата слушания по гражданскому делу о недействительности завещания пока не определена, передает РИА Новости.

Сергей Кузнецов умер 7 ноября 2022 года в Оренбурге в возрасте 58 лет, предположительно от сердечного приступа. Помимо «Ласкового мая», он также был создателем коллективов «Чернила для пятого класса», «Стекловата», «Радуга ночью» и Spice Boys. Юрий Шатунов скончался ранее, 23 июня 2022 года, в возрасте 48 лет от обширного инфаркта.

Ранее продюсер Андрей Разин обратился в суд с иском о признании недействительным завещания бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. В числе ответчиков по иску — вдова Шатунова Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла.