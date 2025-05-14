Умер американский режиссер и сценарист Роберт Бентон

В Нью-Йорке в возрасте 92 лет скончался известный американский режиссер и сценарист Роберт Бентон. Об этом, ссылаясь на его менеджера, сообщает газета New York Times.

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Бентон в качестве автора сценария и постановщика участвовал в создании таких знаменитых фильмов, как «Бонни и Клайд», «Супермен», «Крамер против Крамера», «Места в сердце», «Билли Батгейт». Он семь раз номинировался на премию «Оскар» и три раза одержал победу. Кроме того, Бентон является обладателем «Золотого глобуса» и «Серебряного медведя» Берлинского международного кинофестиваля.

Скончался режиссер «Карточного домика»

По сведениям издания, Бентон в последнее время работал над мемуарами.

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