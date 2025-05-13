Цекало появился на публике после возвращения в Россию

Продюсер Александр Цекало пришел на премию АПКит с женой Дариной Эрвин. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости.

Александр Цекало впервые за долгое время вышел на публику после возвращения в Россию. Для церемонии вручения премии он предпочел черный пиджак и серые брюки. Его супруга Дарина Эрвин вышла на публику в корсетном платье пепельно-розового оттенка, туфлях на платформе и высоких каблуках, а на волосы закрепила заколку в форме сигареты.

В январе 2024 года Telegram-канал Mash сообщил, что Александр Цекало продал свой загородный особняк в подмосковном поселке за 430 миллионов рублей. Обшитый ольховой доской особняк в виде куба располагается в поселке Шульгино на Рублево-Успенском шоссе, соседями Цекало были телеведущий Александр Масляков — старший, певица Маша Распутина и другие звезды.

В жилье есть просторная гостиная, 10 спален, гараж, 20-метровый бассейн, сауна и отдельный рабочий кабинет. Канал уточняет, что дом не находился в открытой продаже, сделка проходила без личного участия продюсера.