В России «Евровидение» назвали «парадом уродов»

Возвращение на конкурс «Евровидение» и победа в «параде уродов» не может быть целью для уважающей себя страны. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

«У меня серьезные сомнения в том, что победа в параде уродов может являться целью для настоящего артиста. А уж для уважающей себя страны – тем более», — сказал он.

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По данным портала URA.RU, кульминация "Евровидения-2025" запланирована на 17 мая и состоится в городе Базеле в Швейцарии.

В будущем году знаменитый песенный смотр отметит свой 69-й по счету год проведения. Швейцария в третий раз станет хозяйкой этого масштабного события: в первый раз конкурс принимал Лугано в 1956 году, а затем Лозанна в 1989 году.

Событие состоится на площадке «Санкт-Якобсхалле», способной вместить свыше 14 тысяч посетителей. Город впервые станет хозяином мероприятия такого масштаба. Помимо Базеля, Женева также претендовала на возможность организации конкурса, но в конечном итоге выбор организаторов остановился на Базеле.

Международный песенный конкурс «Евровидение» уже давно потерял престиж и превратился в площадку для политических заявлений. Такое мнение высказал продюсер Иосиф Пригожин.

— Любой фестиваль, конкурс, который позиционирует вашу страну для других стран, это обмен культурный, это всегда хорошо. Но последние годы «Евровидение» просто политизировали <...> И вот это самое противное, что могло бы быть во всей этой конфигурации, — отметил Пригожин.

Продюсер добавил, что за последние 10-15 лет заметно сократился общественный интерес к конкурсу. Он объяснил это тем, что люди хотят от «Евровидения» музыки и песен, а конкурс весь про «фриков и политику», сообщает РИАМО.

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За последние годы задумка музыкального конкурса Евровидение сильно исказилась. Уже не впервые он становится центром политических скандалов, площадкой для продвижения неких стандартов, которых якобы обязаны придерживаться все страны, чтобы избежать изоляции, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дарья Ярошева.

Она напомнила, что изначальной целью конкурса являлась культурная интеграция Европы, разобщенной после двух мировых войн. По словам эксперта, события в Израиле и Палестине, пропаганда сатанизма в песнях участников 2024 года, продвижение повестки ЛГБТ* стало предметом широких дискуссий в рамках подготовки к Евровидению-2025.

— Хоть искусство и является своеобразным зеркалом происходящих вокруг событий, в том числе политических, стоит подчеркнуть, что трансформация данного проекта вышла за рамки тех целей и задач, которые преследуют деятели искусства, — отметила Ярошева.

Эксперт полагает, что превращение международных конкурсов и соревнований в политические институты приведет лишь к ухудшению международной коммуникации, разобщенности между странами, росту ненависти и холодности относительно друг друга, что во многом ранее компенсировало искусство, позволяющее находить общие точки, сообщает РИАМО.

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На следующей неделе в швейцарском Базеле начнется «Евровидение». По оценкам Bloomberg, на конкурс приедут около полумиллиона фанатов. Однако, как отмечает агенство, всех их ждет неприятный сюрприз — огромные цены. Все дело в швейцарском франке. Валюта стремительно растет к доллару. В прошлом месяце ее курс достиг десятилетнего максимума. Собеседник Bloomberg рассказал, что аренда квартиры в городе на неделю обошлась ему в 2800 долларов. А цена за ночь в соседнем немецком городе Леррах обошлась другому читателю примерно в 500 долларов. Экономисты Швейцарии ожидают снижения курса из-за понижения ключевой ставки на следующем заседании 19 июня. Однако для поклонников «Евровидения» будет уже слишком поздно, пишет Bloomberg:

«Посетители вскоре обнаружат, что их страсть к поп-музыке дорого обходится. Стоимость ночи в отеле за 188 франков в этом году стала дороже на 11 франков. Учитывая рост курса франка за последние годы, цены в Базеле, на северо-западной границе Швейцарии, потенциально делают его одним из самых дорогостоящих мест проведения в истории «Евровидения». Валюта выросла в цене на фоне притока средств в «тихие гавани» после потрясений на рынке, вызванных торговыми войнами Дональда Трампа. Хотя Швейцарский национальный банк попытался сдержать этот рост, снизив процентную ставку в марте, этого может оказаться недостаточно для поклонников «Евровидения» с опустевшими кошельками».

В этом году конкурс не обошелся без скандалов. В Италии недовольны номером эстонского артиста Томми Кэша. Он выступает с песней Espresso Macchiato. Номер почти полностью состоит из стереотипов про Италию —Томми Кэш поет о кофе, спагетти и мафии. К тому же на ломаном итальянском. Итальянская организация Codacons потребовала запретить эту песню за «ущерб репутации страны и ее жителей». При этом на сайте «Евровидения» Кэша описывают как «востребованного артиста огромной популярности», который сочетает «неприкрытую нежность с искрометным юмором». Скандал, начавшийся среди пользователей в интернете, уже дошел до сенаторов Италии. В частности, с заявлением выступил сенатор от ультраправой партии «Лига» Джан Марко Чентинайо:

«Этому певцу следует приехать в Италию и посмотреть, как работают порядочные люди, прежде чем он позволит себе писать такие глупые и стереотипные песни. Если кто-то и нашел способ легко зарабатывать деньги, оскорбляя и эксплуатируя других, то это он. Неужели организаторы «Евровидения» имеют в виду такое европейское братство? Я очень надеюсь, что они запретят ему участвовать».

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Международный конкурс песни «Евровидение-2025» стартует 13 мая. Украину на музыкальном состязании, которое в этом году пройдет в Швейцарии, будет представлять коллектив Ziferblat с композицией под названием Bird of Pray.

«Судя по внешнему виду представителя Украины на Евровидении, украинцы отчаянно пытаются вписаться в «повесточку», – высказался в своем телеграм-канале журналист Александр Юнашев.

Отбор исполнителя для участия в «Евровидении-2025» в этот раз прошел сравнительно спокойно – без резонансных конфликтов и широкой огласки, что резко контрастирует с ситуацией прошлых лет. Предполагается, что причиной сдержанной реакции стало текущее военное положение, на фоне которого культурные события, даже на уровне всей страны, отошли на второй план.

«Песня Bird of Pray – прежде всего о свободе. О цикле жизни и надежде на счастливое будущее. Это песня-рефлексия, название которой буквально можно перевести как «Птица молитвы» или «Молитвенная птица». Это некое путешествие-исповедь. Я пытался вложить в нее весь тот хаос, тревогу, переживания и надежды, живущие в моем сердце с 2022 года», – рассказал гитарист группы Валентин Лещинский.

Группа Ziferblat, представляющая в этом году на конкурсе "Евровидение" Украину, пожаловалась на безразличие других конкурсантов к проблемам их страны. Об этом заявил гитарист музыкального коллектива Валентин Лещинский в ходе общения с украинской прессой, передает телеканал "Эспрессо".

"Хороших новостей для вас не будет в плане того, как другие участники (говорят. — "Газета.Ru") про войну. Эмпатия есть, но в этом вопросе ощущается некая "дежурность". Они задают вопросы для small talk (поддержания светской беседы. — "Газета.Ru"). Никакой эмоциональной реакции вы не дождетесь", — рассказал музыкант.

Он добавил, что участники из других стран живут "в другой реальности". По его словам, личную поддержку высказали только коллективы из Литвы и Португалии. Кроме того, на конкурсе присутствуют люди так или иначе поддерживающие Россию. При этом Лещинский не стал уточнять из каких стран эти люди.

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