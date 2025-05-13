Звезда «Пацанок» Мария Лебедева сообщила о беременности на позднем сроке: фото
28-летняя звезда шоу «Пацанки» Мария Лебедева станет мамой.
О том, что она в положении, девушка публично объявила на 38-й неделе беременности.
«Друзья, для меня это очень волнительный момент, дождалась доношенного срока, делюсь с вами своим самым важным и дорогим», — объяснила блогер.
Одновременно с новостью девушка опубликовала фотосессию с округлившимся животом. Для съёмки она выбрала длинное чёрное платье с открытой спиной.
Лебедева прославилась благодаря участию в 6-м сезоне реалити-шоу «Пацанки». Родилась она в Пскове, в 19 лет стала мастером спорта России по пауэрлифтингу, призёром чемпионата Европы. Сейчас Мария живёт в Дагестане. Она приняла веру избранника — ислам, редко делится контентом и занимается организацией экскурсий по региону.