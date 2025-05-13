16-летняя дочка лидера группы «Руки Вверх!» поделилась откровенными фото

Находящаяся в Дубае Ника Жукова, дочка лидера группы «Руки Вверх!», поделилась откровенными фото. Пользователи сети не поскупились на комплименты.

© Мослента

Находящаяся в Дубае 16-летняя Ника Жукова, дочка лидера группы «Руки Вверх!», на своей личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) поделилась откровенными фото. На снимках девушка позирует в обтягивающем коротком боди с откровенным декольте. Причем, позирует и в профиль в анфас.

«Ведь оно больше, чем творчество», — подписала Ника свои снимки. Но не уточнила, размер чего она имеет ввиду.

Пользователи сети не поскупились на комплименты в адрес несовершеннолетней обладательницы прекрасной фигуры.

© Фото: @nikazhukova_official

«Красиво. Фигура классная у тебя», «Красивая девочка», «Крошка, ты великолепна!», «Такая красивенькая Никушечка», — оставили многочисленные комментарии юзеры.

Ранее о пережитой в школе травле за пропуск уроков ради музыкальных конкурсов рассказал «Мосленте» папа Ники, Сергей Жуков.

«Меня тоже травили в школьные годы. Я учился в маленьком городе Димитровград Ульяновской области и, поскольку был певцом, меня часто освобождали от уроков и отправляли на разные музыкальные конкурсы. Понятное дело, что одноклассникам это не нравилось», — признался певец.