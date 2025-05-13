Водонаева жестко осудила поведение Зепюр Брутян

Идиллические видео из Таиланда, которые публикует Зепюр Брутян, вызвали бурю негодования у Алёны Водонаевой. Алёна осудила Зепюр за то, что та демонстрирует кадры с Тимофеем — сыном Павла Прилучного от Агаты Муценице.

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И это в разгар судебных разбирательств актёров за право опеки над мальчиком.

«Когда идут адовые суды, а мальчик не общается с родной матерью, публиковать такое — вверх безмозглого цинизма и отсутствие милосердия», — написала Водонаева в своём Telegram-канале.

«Это так по-тупому, неуместно, некрасиво и колхозно со стороны новой жены лезть в отношения мужа, его бывшей жены и их детей», — добавила Алёна.

Подписчики разделяют точку зрения блогера, высказывают слова поддержки Агате и осуждают Павла и Зепюр. «Мне было бы очень больно. Надеюсь, Агате удастся наладить отношения с сыном», «Тимофей не общается с сестрой Мией, и это самое больное», «Как Павел позволяет такое?», «Жаль Агату. Почему сын так с ней поступает?», «Виноват в этой истории один Павел. Это его сын, его бывшая жена, его нынешняя жена. Разруливать только ему», «Ужас, никакой материнской солидарности», «Умная, мудрая женщина никогда так поступать не будет», — пишут в комментариях к посту.