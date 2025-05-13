Жюльет Бинош прокомментировала секс-скандал с Депардье

В ходе пресс-конференции жюри 78-го Каннского кинофестиваля, который открывается сегодня, его председателя, знаменитую французскую актрису Жюльет Бинош попросили прокомментировать секс-скандал, в который угодил её коллега Жерар Депардье.

Сегодня, напомним, французский суд признал актера Жерара Депардье виновным по обвинению в сексуальных домогательствах, приговорив его к восемнадцати месяцам условного срока.

Бинош сразу же подчеркнула, что "Депардье - это не имя, это человек", которого, по её словам, "десакрализовали".

"Священное - это то, что возникает в момент, когда что-то создаётся, когда играют, когда артист на сцене. Священное не принадлежит нам", - продолжила мысль актриса.

"Когда тебя десакрализуют, как это происходит с ним сейчас, это заставляет задуматься о власти, которую берут на себя некоторые люди", - завершила свои рассуждения Бинош.

Суд во Франции признал Депардье виновным по делу о домогательствах

Ранее сообщалось, что на Каннском фестивале запретили излишне откровенные наряды.