Ким Кардашьян прибыла в суд, где раскрыла жуткие детали ограбления

Ким Кардашьян прибыла в парижский суд, чтобы дать показания по делу об ограблении. Криминальный инцидент произошел в 2016 году во время Недели моды. У представительницы звездной семьи тогда украли драгоценности на сумму около $10 млн, включая кольцо за $4 млн, подаренное Канье Уэстом.

Дочь Крис Дженнер прибыла на слушание в гламурном аутфите. Ким сочетала черный блейзер и длинную черную юбку с туфлями на ремешке. Строгий образ Кардашьян дополнила роскошными бриллиантовыми серьгами и ожерельем. Мать бизнесвумен пришла вместе с ней, чтобы оказать моральную поддержку. Снимки знаменитости опубликованы в издании Page Six.

На суде звезда реалити-шоу раскрыла детали произошедшего. Она находилась в гостиничном номере, когда к ней ворвались грабители.

«Я была на кровати, а затем один из них направил пистолет на меня. Тогда я была уверена, что они меня убьют. Другой держал пистолет у меня за спиной. Именно тогда я поняла, что должна просто делать все, что они говорят», — раскрыла детали ограбления Ким.

Кардашьян молила о пощаде и была готова отдать все, лишь бы ее оставили в живых. К счастью, предпринимательница осталась невредимой, но инцидент оставил серьезную психологическую травму.

На скамье подсудимых предстало десять человек в возрасте от 35 до 78 лет. Всего грабителей было 12 — один скончался до суда, другой избежал ответственности из-за болезни Альцгеймера.