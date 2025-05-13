Работа или измена? Почему Гела Месхи развелся с Климовой и скрывал новый роман

13 мая Геле Месхи исполнилось 39 лет. Талантливый артист прославился яркими ролями в кино и театре, участием в сериалах и браком с известной актрисой Екатериной Климовой. Однако брак двух звезд продлился всего четыре года, а причины разрыва до сих пор становятся причинами споров. В день рождения артиста Starhit вспомнил историю его жизни.

Детство и начало карьеры

Гела родился 13 мая 1986 года в Москве. Его матерью была сотрудница ЖЭКа, а отцом — инженер. Мужчина болел за бразильские футбольные команды и хотел назвать сына Роке Жуниор, однако мама настояла на имени Гела. С возрастом ребенок перенял увлечение отца и в школьные годы часто играл в футбол, мечтая однажды выступить за сборную страны.

Мальчик рос хулиганом, нередко попадал в неприятные ситуации и плохо учился. За ум Месхи взялся лишь к девятому классу, когда приблизилось время выбора будущей профессии. Однако молодой человек не знал, в какой вуз поступать. Преподаватель литературы посоветовал ему попробовать себя в экспериментальном театре-студии Вячеслава Спесивцева и вскоре Гела не представлял своей жизни без сцены.

Сперва Месхи попал в ГИТИС, откуда через год перешел во ВГИК. Однако и там прижиться будущему артисту не удалось — он перевелся в Школу-студию МХАТ. Константин Райкин стал для Гелы идеальным руководителем, на фоне чего актер перестал постоянно менять места обучения. Во время учебы он выступал на сцене МХТ, а после окончания учебы получил роль в фильме режиссера Юрия Кары «Гамлет. XXI век».

«Кара дал мне монолог «Быть или не быть?» Начал читать — потихоньку, медленно, чуть ли ни шепотом. И в какой-то момент, на какую-то фразу меня это зацепило буквально до слез. А Кара тихо сказал: «Хорошо, молодец, мне понравилось. А теперь попробуй как Высоцкий». После этого я поверил в себя. И главное — он в меня поверил», — вспоминал артист.

Сам фильм получил от критиков неоднозначные оценки, однако Месхи удостоился приза за «Лучшую мужскую роль» на фестивале «Амурская осень». Следующим успехом для артиста стали фильмы «Взрослая дочь, или Тест на…» и «Комедианты». Широкий успех пришел к актеру после сериала «Физика или химия», а настоящим триумфом стала главная роль в фильме «Сын отца народов».

Запомнился зрителям и персонаж Месхи в «Волчьем солнце» — сдержанный красноармеец Михаил Останин, нашедший любовь в тылу белогвардейцев. При этом и сам актер встретил на съемках женщину своей мечты.

Брак с Климовой

О любовных отношениях Месхи почти ничего не известно до его знакомства с актрисой Екатериной Климовой. Артист признавался, что поработал с ней, а когда уехал домой, понял: без этой женщины не видит своей жизни.

«Делайте со мной что хотите: убивайте, казните, расстреливайте. Но пока ее не добьюсь, не остановлюсь. И нет ни одной причины, по которой мы не можем соединиться», — говорил Гела в одном из интервью.

Для Месхи не играли роли и возможные трудности. К тому моменту Климова уже дважды была в браке и воспитывала троих детей. Кроме того, она была на восемь лет старше Гелы.

«Если я полюбил женщину, значит, полюблю и ее детей, и вообще все, что связано с ней. Не понимаю, как можно обожать жену и, например, недолюбливать тещу? Она же родила твоего близкого человека. Катины дети — взрослые, не по годам умные. Это большая заслуга их мамы», — рассуждал он.

Летом 2015 года Климова и Месхи поженились. В сентябре у них родился общий ребенок — дочка Белла. Брак актеров казался идеальным, а Гела регулярно называл супругу самой красивой женщиной страны. Он с удовольствием делил с ней сцену и не стеснялся спрашивать советов у Климовой как у профессионала.

Развод с женщиной мечты

Карьера Месхи продолжала развиваться. Артист сыграл в сериале «Черная кошка», фильмах «Собибор», «Спасти Ленинград», «Донбасс. Окраина» и других. Актер признавался, что времени на семью при таком графике съемок почти не оставалось.

«Мы востребованные актеры, графики почти не совпадают. Переношу разлуку болезненно, скучаю по дому, жене. Иногда хочется на все плюнуть, собрать вещи и увезти ее в теплые страны», — говорил Гела.

В течение трех лет артисту удалось поддерживать любовь с супругой, однако в октябре 2018 года поклонники заподозрили разлад в паре. В соцсетях Месхи появилось короткая, но тревожная запись: «Свобода… и только вперед».

«Выложил я тот пост, и все сразу же написали, что мы разводимся. А я хотел донести вообще другую мысль — просто был рад, что у меня закончился рабочий проект. Поэтому я не люблю публичность и не хочу выставлять свою жизнь напоказ», — оправдывался актер после.

Уже в апреле 2019 года слухи о расставании пары усилились. На церемонию открытия ММКФ Климова пришла одна и без обручального кольца. Скрывать очевидное уже не удавалось и 27 мая стало известно, что актриса подала на развод. Тогда же в соцсетях появились слухи об измене: оказалось, что на фестивале Гела был, но с актрисой Катрин Асси. Впрочем, последняя уверяла, что романа у них не было, а с артистом они лишь давние друзья.

Вскоре выяснилось, что супруги развелись мирно. Климова признавалась, что отношения потерпели крах из-за того, что она разрывалась между работой и домом.

«Постоянные разлуки, бесконечная гонка, постельные сцены на съемочной площадке, эмоциональное выгорание — все это явно не на пользу отношениям. И если возникает проблема, нет физической возможности сразу сесть и поговорить, не откладывая в долгий ящик. Встает выбор — аккумулировать силы для мужа или отдать их профессии. А если еще и сам мужчина — артист? Он уезжает, а я не могу лететь следом — у меня дети, у них школа. Не декабристка я, одним словом», — говорила Екатерина.

Окружающих радовало лишь одно: актеры сохранили дружбу ради их общей дочери. Они появлялись на публике вместе, а также праздновали дни рождения девочки в ресторане. Вместе с тем подписчики отмечали, что расставание далось Геле нелегко — судя по снимкам, Месхи выглядел похудевшим и постаревшим. Впрочем, изможденность можно списать и на усталость Месхи после постоянных съемок.

Новая любовь

После развода артисту стали регулярно приписывать романы. Во время участия в «Ледниковом периоде» ходили слухи о его связи с Яной Хохловой, Агатой Муцениеце и даже с Ксенией Бородиной. В 2022 году появились поводы для новых домыслов: сперва Месхи вышел в свет с бывшей женой солиста группы Uma2rman Сергея Кристовского Натальей Земцовой, а после появился на публике с баскетболисткой Анной Соколовой. Второй случай закончился скандалом.

«Она мне позвонила и рассказала, что Месхи выпил, потом стал очень нервозным и толкнул ее. Толкнул очень сильно. Она повалилась на пол, и, когда падала, рукой зацепилась об угол стола. Хлынула кровь, после чего ее повезли в скорую», — вспоминал друг спортсменки Михаил Игнатов.

Климова тогда вступилась за бывшего мужа. Актриса заявила, что не поверит слухам о рукоприкладстве Месхи. Однако после ситуацию прояснила и сама Соколова: по ее словам, их роман просто завершился.

В декабре 2024 года в жизни Месхи случился новый поворот — он подтвердил отношения с Земцовой, выложив в соцсети романтичный снимок. Сейчас подписчики желают счастья красивой паре и надеются, что их союз продлится не один год.