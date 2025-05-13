Джиган раскрыл подробности своего первого сексуального опыта

Джиган обнародовал редкие подробности интимной жизни, высказавшись о своё первом сексуальном опыте.

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«Это было в мой день рождения. У нас на районе было много цыган. И это было с цыганкой», — поделился рэпер в своём новом интеллектуальном шоу «Джиганина».

«Прямо в таборе?», — потребовал подробностей участник первого выпуска Гарик Харламов.

«Нет, в сарае», — уточнил Джиган.

Рэпер отметил, что девушка была очень красивой.

Других подробностей Денис (настоящее имя артиста) не привёл. Зато решился на другую откровенность. Когда участникам был задан вопрос, какое нижнее белье на Джигане прямо сейчас, рэпер снял штаны и продемонстрировал присутствовавшим в студии трусы мидвей брифы.

К слову, в новом проекте Джиган выступает в роли ведущего и магистра. Его соведущим стал Валерий Равдин. Звёздные участники шоу сражаются с магистром в остроте ума за главный приз: хрустальную козу. Помимо Гарика Харламова на съёмки дебютного выпуска Джиган пригласил Егора Крида и стримера Luxury Girl. «Мозговитое шоу-викторина от Джигана — "Джиганина"», — в стихах презентовал своё детище музыкант. Море юмора, кстати, прилагается.