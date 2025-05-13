Резник рассказал, чем завершился скандал в финале «Суперстара»

В рамках телевизионной программы "Суперстар" произошел скандал из-за авторских прав между композитором Ильей Резником и организатором, однако его удалось разрешить полюбовно.

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В беседе с URA.RU Резник заявил, что зла больше ни на кого не держит.

"Они извинились передо мною, слава богу. Прислали нам письмо: „Извините, ошиблись“. Произошла техническая ошибка — как всегда, стрелочника нашли. Я зла на них не держу", — заявил композитор.

Он добавил, что старается никогда ни на кого не обижаться и много чего прощает.

В финале последнего сезона "Суперстара" в титрах к песне "Занавес", которую написал Резник вместе с Игорем Крутым, указали совершенно других авторов: Раймонда Паулса и Михаила Танича. Сам же композитор заявляет, что подобное с ним случается очень часто, поэтому ситуации на "Суперстаре" он не удивился.