Пригожин раскритиковал «Евровидение»

Международный песенный конкурс «Евровидение» уже давно потерял престиж и превратился в площадку для политических заявлений. Такое мнение высказал продюсер Иосиф Пригожин.

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13 мая в Швейцарии стартует «Евровидение».

В нем примут участие 38 стран. Среди них нет представителей России.

— Любой фестиваль, конкурс, который позиционирует вашу страну для других стран, это обмен культурный, это всегда хорошо. Но последние годы «Евровидение» просто политизировали <...> И вот это самое противное, что могло бы быть во всей этой конфигурации, — отметил Пригожин.

Продюсер добавил, что за последние 10-15 лет заметно сократился общественный интерес к конкурсу. Он объяснил это тем, что люди хотят от «Евровидения» музыки и песен, а конкурс весь про «фриков и политику», сообщает РИАМО.

В 2025 году состоится 69-е Евровидение — главный песенный конкурс Европы. Когда, где и как он пройдет в этом году, выясняла «Вечерняя Москва».

На «Евровидении» Эстонию представит русскоговорящий исполнитель — Томас Таммеметс, известный как Tommy Cash. Конкурс еще не начался, однако ему уже угрожают дисквалификацией. Подробнее о провокационном музыканте — в материале «Вечерней Москвы».