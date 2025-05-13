«Рассорился с русским языком»: Макаревич* попал в скандал

В мае 2025 года группа «Машина времени» музыканта Андрея Макаревича* (признан иноагентом в России) выпустила новый мини-альбом. Автор «Царьграда» разобрал одну из песен альбома и раскритиковал Макаревича* за лексические ошибки.

Макаревича* признали иноагентом в сентябре 2022 года. Музыкант попытался оспорить решение Минюста РФ, но суд отклонил его иск. В решении суда отмечалось, что Макаревич* «открыто поддерживает заявления антироссийской направленности, затрагивающие тему специальной военной операции». В последние годы Макаревич* живет в Израиле.

Автор «Царьграда» обратил внимание на фрагмент одной из песен с нового альбома «Машины времени». Макаревич* поет, что ему «Герцен является снова, лишь только забрезжит весна». При этом Герцен в песне «с колокольчиком реет» и «требует, чтобы пламенным словом спасли Россию ото сна».

Автор статьи предположил, что Макаревич* «на старости лет вдрызг рассорился с русским языком». Он указал на два «грубых ляпа» - «забрезжит весна» и «вновь с колокольчиком реет».

Глагол «забрезжить» употребляется с существительными, обозначающими свет («забрезжил рассвет»), либо с абстрактными понятиями, метафорически («забрезжила надежда»). Весна же «забрезжить» не может.

«Во-вторых, по контексту песни понятно, что «с колокольчиком реет" у Макаревича* известный исторический деятель Александр Герцен. Вот только словом «реять» обозначается плавное кружение, движение в воздухе - и как это применимо к человеку (если только он не на летательном аппарате…), вопрос риторический», - подчеркнул автор статьи.

Он также обратил внимание на недавнее признание Макаревича* в любви к Израилю. Музыкант подчеркнул, что любит эту страну как «единственное место на планете, где человек получил заветы от Всевышнего прямо из Его рук».

Автор «Царьграда» заявил, что у Макаревича* есть «большой пробел» в образовании. Он отметил, что, согласно Ветхому Завету, пророк Моисей получил от Бога скрижали Завета с Десятью заповедями на горе Синай (Хорив). Гора находится на Синайском полуострове - на территории современного Египта.

* признан иностранным агентом в России.