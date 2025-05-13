Рита Дакота объяснила, что толкнуло ее на пластику век

Рита Дакота не может перестать думать о своей испорченной пластикой внешности. Артистка публично объяснила, зачем решила лечь под нож хирурга. Она была уверена, что без операции ее лицо неминуемо «поползет» вниз. И виной тому — гены.

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На своей странице в соцсети певица наглядно показала, что стало бы с ее внешностью спустя несколько лет.

«У меня не было никакого „стандарта“ красоты. Я не делала себе намеренно „лисьи глазки“. И вообще не хотела менять свою внешность. Единственная причина, по которой я хотела сделать операцию, — большие грыжи и птоз, которые мешали мне делать мейк и сниматья. Я думала, что стану свежее и моложе», — объясняет исполнительница.

Дакота добавила, что от отца унаследовала тип старения, при котором лицо опускается вниз. Певица стала замечать, что веки ее уже кажутся нависшими, а ведь ей пока всего 35 лет, и дальше могло быть только хуже. Многие врачи уговаривали звезду решиться на блефаропластику, отмечая, что рано или поздно ей придется сделать операцию.

В результате веки, подтянуть, конечно удалось, но появились заметные дефекты под глазами. Ямки и множественные морщины при попытке улыбнуться настолько огорчают Дакоту, что она не в силах молчать о своей ошибке. Не исключено, что других девушек пример артистки научит любить себя такими, какие они есть, а не улучшать свою внешность радикальными способами.