«Страх перед общественным мнением»: агент Депардье о приговоре актера

Агент французского актера Жерара Депардье Арно Фрилле заявил, что артиста признали виновным в домогательствах из-за страха перед общественным осуждением. Об этом сообщают «Известия».

Ранее суд в Париже признал Депардье виновным в сексуальных домогательствах к двум женщинам во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с дополнительным двухлетним лишением гражданских прав. Также суд постановил внести артиста в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.

«Трудно не увидеть за этим решением нежелание противостоять давлению современного общества, в котором страх перед общественным осуждением, кажется, перевешивает стремление к чистому и беспристрастному правосудию», — прокомментировал Фрилле решение суда.

Агент считает, что судья предпочел «подчиниться диктату СМИ» несмотря на аргументы защиты. По мнению Фрилле, он не проявил мужество, которое требуется для вынесения решения, основанного на законе и фактов. Представитель Депардье добавил, что в современном мире подобное обвинение «равносильно признанию виновным», а «оспаривание обвинений равносильно новому осуждению». Сам актер собирается подать апелляцию.