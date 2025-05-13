Смерть родителей, два развода, мошенники: как живет дочь Евстигнеева Мария Селянская

Мария Селянская начала свою карьеру актрисы еще в пять лет, когда снялась с отцом Евгением Евстигнеевым в фильме «Нейлон 100%». Однако вторым домом для нее стал театр, как когда-то и для знаменитого родителя. 13 мая Селянской исполняется 57 лет. Как жилось девочке в семье знаменитостей и каким образом она повторила судьбу родителей рассказал Starhit.

Детство Селянской

Журкина и Евстигнеев познакомились в «Современнике». Лилия в конечном счете не смогла устоять перед харизмой старшего коллеги и согласилась на роман. Все это происходило несмотря на то, что в театре работала первая супруга актера Галина Волчек, а Журкина состояла в браке со скульптором Олегом Иконниковым. В результате эта любовь вылилась для артистов в союз, на фоне которого артистке пришлось уволиться из театра.

Их дочь Мария родилась 13 мая 1968 года в Горьком. Там жила бабушка по отцовской линии, однако впоследствии ее записали в документах как москвичку. Актриса рассказывала, что внешне она похожа на маму, а вот характером она пошла в отца.

«Евгений Александрович славился своей неразговорчивостью, я тоже не из болтливых. И темперамент у нас не сразу наружу вырывается, он, скорее, затаенный. Вот только если дело касается близких, тут уж мы взрываемся», — говорила Селянская.

Отец пропадал на гастролях, а мать постоянно ездила по пробам — занималась ребенком бабушка. В пять лет она отдала девочку в школу, поскольку ей стало тяжело управляться с ней самостоятельно. Примерно в то же время Мария впервые снялась с отцом. Однако почти шесть лет Мария провела в провинции — только тогда у Евстигнеева появилась столичная квартира.

В родительском доме регулярно собирались артисты: многие из них тайно были влюблены в Журкину. Например, ей был очарованы Владислав Стржельчик и Владимир Атлантов. Евстигнеев нередко устраивал супруге бурные сцены ревности, однако дальше флирта дело не заходило.

Пока Маша была маленькой, мама с папой редко ссорились, а вот в ее подростковом возрасте в семье назрела трещина. Пока Евстигнеев был в разъездах, Журкина часто оставалась дома из-за отсутствия ролей. Бабушка убеждала дочь, что ее супруг «гуляет» и Лилия все чаще донимала мужа подозрениями.

Смерть матери

Мария в подростковые годы активно занималась собственной жизнью: занималась художественной гимнастикой, танцами, а в 15 лет получила предложение сыграть в фильме «Талисман». На съемках девушка влюбилась в исполнителя главной роли, так что дома почти перестала появляться. Лилия к тому моменту тяжело болела: сперва началась аллергия, а после проявился псориаз. Болезнь перешла в воспаление нервных окончаний, от которого не помогало никакое лечение. В результате Журкина стала выпивать и даже попыталась покончить с собой.

Когда у Евстигнеева начался роман с Ириной Цывиной, его супруга почувствовала неладное. Вскоре Журкина попала в больницу, а в августе 1986 года ее не стало. О смерти Селянская узнала, когда была в Донецке, на гастролях вместе с возлюбленным. Режиссер «Ромэн» чудом нашел ей билет в Москву.

«Мы с папой остались вдвоем. Горе не обсуждали. Каждый пытался справиться самостоятельно. Дома между тем начало происходить что-то странное. В моей комнате стояло пианино, на котором иногда играла мама. В один из дней оно вдруг само заиграло. В другой раз по всей квартире летала газета, при том, что даже намека на сквозняк не было. А потом и я, и папа одновременно увидели маму… Она вошла в комнату, села за стол. Вспоминать страшно», — делилась актриса.

Винить отца в смерти матери Селянская не стала. Кроме того, даже подружилась с Цывиной, поняв, что она искренне любит Евстигнеева. Однако в 1992 году актер умер и Мария осиротела.

Дальнейшая карьера и повторение судьбы родителей

Личную жизнь артистки нельзя назвать идеальной. Сразу после окончания МХАТ, в который она поступила тайно от родителей, Селянская устроилась в «Современник-2». Там она встретила звукорежиссера Андрея Селянского. Влюбленные поженились, но брак вскоре развалился. Более удачно сложился союз артистки с Максимом Разуваевым, с которым она познакомилась уже в «Современнике». У пары родилась дочь Соня, которая тоже стала актрисой и взяла фамилию Евстигнеева.

После Селянская продолжала играть в театре. Кинокарьера не складывалась: в 90-е она появилась в фильмах «Дрянь» и «Хэлп ми», а после, в 00-е, снялась в «Леснике» и «Разбитом зеркале». В последние несколько лет она и вовсе перестала появляться на экранах. Кроме того, скрывала Селянская и судьбу своего второго брака, в котором невольно повторила судьбу родителей. Узнать о ее разводе с Разуваевым публике удалось лишь из интервью Сони.

«Я смотрю на них и не хочу повторять их историю, но, если мне суждено будет когда-нибудь с кем-то еще расставаться, я бы хотела уметь это делать так же красиво, как они. Особенно сложно, когда есть ребенок. Но они сделали все так грамотно, что я вообще не почувствовала себя обделенной или страдающей, наоборот, у меня было облегчение, что им теперь лучше», — говорила Соня.

Надо признать, что последние новости о Селянской не могут радовать. В 2013 году на актрису напали — преступники украли у нее сумку с деньгами, картами и паспортом. С банковского счета злоумышленники успели снять 30 тысяч рублей. В феврале 2024 года артистка попала в еще более удручающую ситуацию — телефонным мошенникам удалось обмануть Марию на 1,6 млн рублей.