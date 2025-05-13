Николай Сердюков раскрыл, как он готовится к свадьбе с Ксенией Бородиной

Лето всё ближе, а значит, совсем скоро состоится свадьба года: свои отношения узаконят Ксения Бородина и Николай Сердюков. После майских в Дубае пара осела в Москве и до знаменательного дня не планирует никаких путешествий.

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Об этом сегодня в запрещённой соцсети рассказал Николай.

«Мы вернулись в Москву. Начинаем усиленно готовиться к свадьбе. Думаю, что до самого мероприятия никуда уже не полетим», — заявил жених.

Блогер добавил, что сам он начал подготовку к торжеству со спорта. Николай признался, что за последнее время набрал нежелательный вес, от которого планирует в ближайшее время избавиться, чтобы свадебный костюм в назначенный день сел как влитой.