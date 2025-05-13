Николай Сердюков раскрыл, как он готовится к свадьбе с Ксенией Бородиной
Лето всё ближе, а значит, совсем скоро состоится свадьба года: свои отношения узаконят Ксения Бородина и Николай Сердюков. После майских в Дубае пара осела в Москве и до знаменательного дня не планирует никаких путешествий.
Об этом сегодня в запрещённой соцсети рассказал Николай.
«Мы вернулись в Москву. Начинаем усиленно готовиться к свадьбе. Думаю, что до самого мероприятия никуда уже не полетим», — заявил жених.
Блогер добавил, что сам он начал подготовку к торжеству со спорта. Николай признался, что за последнее время набрал нежелательный вес, от которого планирует в ближайшее время избавиться, чтобы свадебный костюм в назначенный день сел как влитой.
«Я начал подготовку с тренажёрного зала. Усиленно занимаюсь. Перелёты, шоу и отдых отражаются на килограммах. А я бы не хотел, чтобы за пару дней до свадьбы мне пришлось расшивать свой костюм. Поэтому занимаемся, приходим в форму», — поведал жених Ксении Бородиной.