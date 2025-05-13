Сын Орловой запретил ей себя снимать для соцсетей

Ольга Орлова является мамой двух детей от разных мужей. Старшего сына Артема экс-«блестящая» родила в 2001 году, а младшая девочка Анна появилась на свет в 2023-м. Очаровательная белокурая дочь Ольги стала звездой маминых соцсетей, а вот Артем запретил родительнице снимать его для блога.

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Сегодня Орлова опубликовала видео с детьми, сделанное за завтраком. Аня сидела напротив брата и безудержно смеялась.

«Смеешься, глядя на Тему?» — спросила мама, наводя камеру на сына. Артем деликатно, но строго попросил Ольгу не снимать его.

«Ольга Юрьевна, может, меня не будем снимать? Я вот что думаю», — сказал сын певицы.

Ранее Артем чаще светился в блоге матери, однако после того, как на него обрушился хейт, молодой человека стал скрываться. Недавно артистка опубликовала серию забавных снимков с сыном, что неожиданно возмутило ее фолловеров. Подписчицы отметили, что Артем — сплошной «ред флаг», так как до сих пор живет с мамой.

Орлова родила сына от первого супруга, бизнесмена Александра Карманова. Аня появилась на свет в браке с предпринимателем Валерием, нынешним мужем звезды.