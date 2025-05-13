Внучку Пугачевой травят в школе из-за знаменитой бабушки

«Дразнили, пальцем показывали»: внучку Аллы Пугачевой травят из-за родства с певицей
Сверстники травят четырехлетнюю двоюродную внучку певицы Аллы Пугачевой. Девочку дразнили, на ребенка показывали пальцем.
Об этом сайту Kp.ru сообщила мать четырехлетней Аллы Гузель Пугачева.
Женщина рассказала, что ребенка «дразнили какое-то время». Ничего обидного в ее адрес не произносили, но просто говорили «Алла Пугачева».
«Пальцем показывали. Но она не понимала, что это значит, а мы не обращали внимания на такие мелочи», - рассказала Гузель.
Родители девочки не скрывают, что из-за родства с певицей ребенку невозможно попасть на музыкальные конкурсы.
«Не берут на некоторые конкурсы из-за фамилии и имени. А когда интересуешься, почему Аллы нет в списке участников, молчат. Есть у них какие-то негласные правила», - сообщила Гузель Пугачева.
Родители не ставят цели, чтобы дочь стала певицей, хотя видят – у нее получается. Взрослые считают, что игра на фортепиано воспитывает в девочке умение думать и анализировать, а танцы учат быть в команде. При этом требовать от ребенка быть артисткой взрослые не собираются.
Ранее сообщалось, что Пугачева поздравила россиян с Днем Победы и нарвалась на критику.