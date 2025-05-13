Объединившаяся с семьей Кеосаяна Хмельницкая дала комментарий о бывшем муже

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Режиссер Тигран Кеосаян находится в коме уже пятый месяц. Горе сплотило его бывшую жену Алену Хмельницкую и нынешнюю супругу Маргариту Симоньян.

Сегодня актриса дала краткий комментарий изданию «7 Дней» о том, как общая печаль объединила их семьи.

«Это большая беда, и, конечно, мы все вместе и реагируем абсолютно по-человечески», — поделилась Алена с журналистами.

Звезда фильма «Ландыш серебристый» призналась, что ей тяжело говорить на эту тему.

Хмельницкая и Кеосаян поженились в 1993 году. Актриса родила от режиссера двух дочерей — Александру и Ксению. Брак распался в 2014 году. На момент развода Тигран уже проживал со своей нынешней женой Маргаритой Симоньян. Журналистка подарила Кеосаяну троих наследников — двух дочерей и одного сына.

Напомним, режиссер перенес клиническую смерть в конце прошлого года, после чего его ввели в искусственную кому. Месяц назад появилась информация, что Тигран пришел в сознание — он мог шевелить рукой и двигал глазами. Однако врачи пока не давали никаких прогнозов.