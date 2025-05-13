Парижский суд признал актера Жерара Депардье виновным в сексуальном насилии в отношении двух женщин на съемках фильма «Зеленые ставни». Как сообщает France24, его приговорили к 18 месяцам тюремного заключения условно.

Как сообщает BFMTV, суд также постановил зарегистрировать Депардье в реестре лиц, совершивших сексуальные преступления, и обязать артиста выплатить по 1 тысяче евро компенсации жертвам. При вынесении решения «суд принял во внимание возраст ответчика, ухудшающееся состояние его здоровья и его позицию по фактам, которые он оспаривает, по-видимому, не усвоив концепцию согласия»

Судебный процесс связан с происшествиями, которые произошли во время съемок в 2021 году, и был начат после заявлений двух женщин. По словам одной из них, 54-летней художницы-декоратора, Депардье прижал ее к себе на съемочной площадке и начал лапать. Кроме того, актер делал «непристойные замечания и предложения», говоря, что может «доставить женщинам оргазм, не прикасаясь к ним».

Другая истица, 34-летняя ассистентка, заявила, что артист напал на нее, когда она сопровождала Депардье из гримерки на съемочную площадку. По ее словам, актер положил руки ей на ягодицы, отметив, что подобные инциденты происходили и позднее.

76-летний Депардье отрицал обвинения. В ходе разбирательств он заявил суду, что «вульгарен, груб, сквернословит», однако «не трогает» женщин». Сам актер отсутствовал на заседании 13 мая — по словам адвоката, артист находится на съемках фильма в Португалии.

Отметим, что в марте прокурор рекомендовал приговорить Депардье к 18 месяца лишения свободы условно. Он обратил внимание на «полное отсутствие раскаяния», которое продемонстрировал подсудимый. Также он призывал направить актера на психологическое лечение и включить в реестр сексуальных преступников Франции.

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